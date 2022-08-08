2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! %79 oranıyla formül hesaplandı! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! SGK, Bağkur 7 bin...
Ocak zammı sil baştan hesaplandı. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Bilindiği üzere emekliler Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını aldı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranı için aylık bazda açıklanan oranlar büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte 2023 memur, emekli zam oranları ve konu hakkında merak edilenler...
08.08.2022 10:12 - Son Güncelleme: 08.08.2022 10:12
TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. İlk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamalarına erkenden başladı. 20223 memur, emekli zam oranları ve konu hakkında detaylr için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldı.