2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

Ocak zammı sil baştan hesaplandı. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Bilindiği üzere emekliler Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını aldı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranı için aylık bazda açıklanan oranlar büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte 2023 memur, emekli zam oranları ve konu hakkında merak edilenler...