Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. İlk rakamın açıklanmasının ardından emekli ve memurlar maaş hesaplamalarına erkenden başladı. 20223 memur, emekli zam oranları ve konu hakkında detaylr için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

takvim.com.tr
09.08.2022 10:42 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:42
2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

Ocak zammı sil baştan hesaplandı. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Bilindiği üzere emekliler Temmuz ayında maaşlarına yılın ikinci zammını aldı. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan zam oranı için aylık bazda açıklanan oranlar büyük önem taşıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar yapılmaya başlandı. Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu? İşte 2023 memur, emekli zam oranları ve konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yıl sonu hesaplamaları da başladı.

2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.

2023 memur, emekli, asgari ücretli Ocak ayı zam oranları! 3 farklı hesapla yeni maaşlar yolda! %79 oranıyla formül hesaplandı! SGK, Bağkur 7 bin...

Temmuz ayı ile birlikte hem emekliler hem memurlar hem de işçiler yeni bir maaşa kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldı.

SON DAKİKA