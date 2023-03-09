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EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankalar, emekli olmaya hazırlanan EYT'liler için harekete geçti. Kimileri prim borcu ve borçlanma için kredi kampanyası başlattı, kimileri de promosyon tutarını yükseltti...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
09.03.2023 06:59 - Son Güncelleme: 09.03.2023 06:59
EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı Hangi banka ne kadar veriyor?

İlk etapta 2 milyon 250 bin, toplamda ise 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasası bankaları da harekete geçirdi.

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EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı Hangi banka ne kadar veriyor?

Bir yandan promosyon tutarlarını yükseltmeye başlayan bankalar, EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmak isteyenler için de kredi paketleri hazırladı.

EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı Hangi banka ne kadar veriyor?

Prim borcu olanlara ve borçlanma yapacaklara özel faizli kredi imkanı sunuldu.

EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı Hangi banka ne kadar veriyor?

Hem kredi hem de 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500- 10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için belirlenen 3 yıllık promosyon tutarları şöyle:

EYT’li için yarış başladı! Prim borcuna kredi kolaylığı geldi! Promosyon tutarları arttı Hangi banka ne kadar veriyor?

● AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira promosyon, kredi kartı alıp 12 ay boyu ayda bin lira harcama sözü verene bin 500 lira chip para veriyor. Prim borcunu ödemek isteyenlere yüzde 1.78'den başlayan faiz oranlarıyla EYT kredisi de başlattı.

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