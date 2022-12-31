2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor
Türkiye 2022'yi geride bırakarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının önemli bir sembolü olan 2023'e 'merhaba' dedi. 2022 yılında vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren pek çok düzenleneme yapıldı. Konuya ilişkin meral edilen tüm detayları sizler için derledik.
31.12.2022 19:59 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:03
Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.