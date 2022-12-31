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Haberler Ekonomi 2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor

2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor

Türkiye 2022'yi geride bırakarak cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının önemli bir sembolü olan 2023'e 'merhaba' dedi. 2022 yılında vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiren pek çok düzenleneme yapıldı. Konuya ilişkin meral edilen tüm detayları sizler için derledik.

takvim.com.tr
31.12.2022 19:59 - Son Güncelleme: 31.12.2022 20:03
2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor


1 Ocak`tan itibaren yürürlüğe girecek önemli düzenlemelerin başında, e-ticaret sektörünü düzenleyen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun`da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geliyor.

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2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor


Kanunla, elektronik ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın dengeli ve sağlıklı büyümesinin sağlanması amacıyla ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapılıyor.

2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor

Yılbaşında, yüzde 2 oranında uygulanacak konaklama vergisi de yürürlüğe girecek.

2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabi olacak.

2023 ile birlikte bu düzenlemeler yürürlüğe giriyor! Vatandaşı, esnafı ve reel sektörü ilgilendiriyor

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler de bu verginin kapsamında yer alacak.

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