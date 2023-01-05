2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama ardından kıdem tazminatı tavanı da zamlandı. Ayrıca EYT'liler için de yeni yılda promosyon kampanyaları peş peşe gelecek. Uzmanlar tarafından yapılan tahminler arasında bankaların promosyon miktarlarını en az 12.500 en fazla 16 bin TL'ye çıkaracağı belirtildi. Kıdem tazminatı ve promosyon müjdesinin yanında EYT'linin yüzü bir kez daha gülecek. 2023 bayram ikramiyelerinde de güncelleme yapılması bekleniyor. İşte 2023 emekli kıdem tazminatı hesaplama ve 2023 emekli promosyonu...