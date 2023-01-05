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Haberler Ekonomi 2023 EYT'liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

2023 EYT'liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

2023 emekli kıdem tazminatı hesaplama en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Emekliye ve memura zammın güncellenmesiyle bankaların promosyon ödemelerinde artış yaşanması bekleniyor. Aynı zamanda zamlanan tazminatın yanında emeklilere bayram ikramiyesinde de artış yaşanacak. İşte 2023 EYT kıdem tazminatı hesaplama ve emekli promosyonu detayları.

takvim.com.tr
05.01.2023 08:54 - Son Güncelleme: 05.01.2023 08:54
2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıkladı. Bu açıklama ardından kıdem tazminatı tavanı da zamlandı. Ayrıca EYT'liler için de yeni yılda promosyon kampanyaları peş peşe gelecek. Uzmanlar tarafından yapılan tahminler arasında bankaların promosyon miktarlarını en az 12.500 en fazla 16 bin TL'ye çıkaracağı belirtildi. Kıdem tazminatı ve promosyon müjdesinin yanında EYT'linin yüzü bir kez daha gülecek. 2023 bayram ikramiyelerinde de güncelleme yapılması bekleniyor. İşte 2023 emekli kıdem tazminatı hesaplama ve 2023 emekli promosyonu...

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2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

2023 KIDEM TAZMİNATI 19 BİN 982 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı. Kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.

2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

ASGARİ ÜCRETLİNİN 10 BİN 8 TL

Belirlenen asgari ücret ile birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10.008 lira olarak belirlendi.

2023 EYT’liye ŞOV yapacak! O tarihte hesaba yatıyor! 19.892 TL tazminat hesabı + 3.500 TL ikramiye...12.500 TL EYT promosyonu!

EMEKLİ OLUP AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin emeklilik, yaş dışındaki emeklilik koşullarının sağlanması (15 yıl / 3600 gün gibi), haklı nedenle iş akdini feshetmesi ya da işverenin haklı fesih dışında bir sebeple iş akdini sona erdirmesi gerekmektedir.

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