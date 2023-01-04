Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak
Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. 2 artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Peki, nasıl uygulanacak? En yüksek artışı kim alacak? SSK ve BAĞ-Kur emeklilerinin maaşlarına nasışl yansıyacak? Takvim.com.tr emeklilerin merak ettiği soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
04.01.2023 22:40 - Son Güncelleme: 05.01.2023 14:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına 14.60, memurların ve memur emeklilerinin artışına 13.52 puan refah eklendi.
Memurlara ve emeklilere %30 zam! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar