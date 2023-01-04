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Haberler Ekonomi Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. 2 artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Peki, nasıl uygulanacak? En yüksek artışı kim alacak? SSK ve BAĞ-Kur emeklilerinin maaşlarına nasışl yansıyacak? Takvim.com.tr emeklilerin merak ettiği soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
04.01.2023 22:40 - Son Güncelleme: 05.01.2023 14:01
Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Yeni yıla hem çalışanlar hem emekliler yeni maaşla başlıyor. Asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.

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Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına 14.60, memurların ve memur emeklilerinin artışına 13.52 puan refah eklendi.

Memurlara ve emeklilere %30 zam! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Tüm memur ve emeklilere yüzde 30 zammın yolu açıldı. Ancak artış bununla sınırlı kalmadı.

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

Taban emekli aylığı ödemesi 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilerek bazı kişilere ikinci bir zammın yolu açıldı.

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak | Dul ve yetimler de yararlanacak

NASIL UYGULANACAK?
Ocak ayı maaşları hesaplanırken tüm emeklilerin maaşlarına yüzde 30 zam yansıtılacak. Bu artışın ardından maaşı 5 bin 500 liranın altında kalanlara yapılacak ödeme 5 bin 500 liraya tamamlanacak.

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