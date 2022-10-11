TOKİ ARSA DÜKKAN İŞ YERİ İL İL İLÇELER TAM LİSTE BAŞVUR! Ankara, Bursa, İzmir hangi ilçelerde TOKİ arsa yapacak? TOKİ İlk Evim Arsa fiyat listesi - başvuru bedeli - geri ödeme taksit ne kadar?