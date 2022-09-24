EYT bekleyenler yeni yıla mutlu girecek! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! 46,47,48,49 yaşında HIZLI EMEKLİLİK! BAĞ-KUR’luya PRİM İNDİRİMİ + hızlı emeklilik! Stajyer sigortası...

EMEKLİLİK için yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklamalar EYT'lileri heyecanlandırırken, düzenlemenin de hızla hayata geçeceği beklentisi oluşturdu. Hem formüller hem de süreç merak konusu oldu.