EYT bekleyenler yeni yıla mutlu girecek! 4A, 4B, 4C’liler dikkat! 46,47,48,49 yaşında HIZLI EMEKLİLİK! BAĞ-KUR’luya PRİM İNDİRİMİ + hızlı emeklilik! Stajyer sigortası...
Yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için Bakan Bilgin 'Çözüm aşamasına geldik. Tamamladığımızda kamuoyuna açıklayacağız' dedi. Düzenlemenin hızlı tamamlanması beklentisi oluştu. Formüller merak edilirken, stajyerlerin de EYT kapsamına alınması, ayrıca Bağ-Kur'lulara yönelik prim düzenlemesinin de çalışmalar kapsamında masaya yatırılması bekleniyor…
EMEKLİLİK için yaşı bekleyenlere yönelik düzenleme için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT sorunu emeklilikle ilgili bir sorun, yaşla ilgili bir problemdi. Emeklilik yaşının yükseltilmesiyle ilgili problemdi, çözüm aşamasına geldik. Onunla ilgili dosyayı tamamladığımızda kamuoyuyla paylaşacağız" açıklaması yaptı. Bu açıklamalar EYT'lileri heyecanlandırırken, düzenlemenin de hızla hayata geçeceği beklentisi oluşturdu. Hem formüller hem de süreç merak konusu oldu.
YIL VE PRİM KRİTERİ
İlk formülde 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde işe girenlerden prim ve yıl şartını tamamlayanların emekli edilmesi üzerinde duruluyor. Eğer bu formül hayata geçerse yıl ve prim şartını tamamlamış herkese düzenleme çıkar çıkmaz emeklilik yolu açılacak. Bu 2 şartı tamamlayamayanlar da tamamlayınca emekli olabilecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK
Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi imkanlar da seçenekler arasında bulunuyor. Bu seçenek, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli düşürülmesini içeriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.