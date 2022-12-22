Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: EYT, Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: EYT, Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Milyonlar nefeslerini tutmuş yeni asgari ücreti bekliyor. Gözler Başkan Erdoğan'da. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Kimi, nasıl etkiler? Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? İşte bu soruların yanıtları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
22.12.2022 12:16 - Son Güncelleme: 22.12.2022 12:50
2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

MİLYONLARIN gözü bugün Beştepe'de… Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret bugün belli oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Net 5 bin 500 lira olan net asgari ücretin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Türk-İş yeni asgari ücret için'9 bin lira' rakamını işaret etti.

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden TİSK teklifini kamuoyuna açıklamadı. Yeni ücretin bugün duyurulacağını belirten Başkan Tayyip Erdoğan da dün akşam Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek asgari ücret için yapılan görüşmede hem Türk-İş'in hem TİSK'in talep ve teklifleri masaya yatırıldı.

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Yeni asgari ücreti bugün Başkan Erdoğan duyuracak. Yeni tutarın 8 bin ile 9 bin lira aralığında olması bekleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte destekler de belli olacak.

2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Edinilen bilgiye göre; TİSK halen işçi başına 100 lira olarak uygulanan asgari ücret desteğinin yüzde 6'ya çıkarılmasını teklifini iletti. Bu konu da bugün netleşecek.

SON DAKİKA