2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: EYT, Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!
Milyonlar nefeslerini tutmuş yeni asgari ücreti bekliyor. Gözler Başkan Erdoğan'da. Peki asgari ücret ne kadar oldu? Kimi, nasıl etkiler? Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? İşte bu soruların yanıtları...
22.12.2022 12:16 - Son Güncelleme: 22.12.2022 12:50
Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden TİSK teklifini kamuoyuna açıklamadı. Yeni ücretin bugün duyurulacağını belirten Başkan Tayyip Erdoğan da dün akşam Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek asgari ücret için yapılan görüşmede hem Türk-İş'in hem TİSK'in talep ve teklifleri masaya yatırıldı.
Yeni asgari ücreti bugün Başkan Erdoğan duyuracak. Yeni tutarın 8 bin ile 9 bin lira aralığında olması bekleniyor. Yeni asgari ücretle birlikte destekler de belli olacak.