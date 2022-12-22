2023 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI! 🎲 DOMİNO ETKİSİ: EYT, Askerlik-doğum borçlanması, işsizlik, kıdem ihbar tazminatı, primler, rapor parası, muhtar, stajyer maaşları kaç TL oldu? Tek tek HESAPLADIK!

Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını temsil eden TİSK teklifini kamuoyuna açıklamadı. Yeni ücretin bugün duyurulacağını belirten Başkan Tayyip Erdoğan da dün akşam Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Hem işçi hem işveren tarafını memnun edecek asgari ücret için yapılan görüşmede hem Türk-İş'in hem TİSK'in talep ve teklifleri masaya yatırıldı.