Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı.

takvim.com.tr
22.12.2022 12:41 - Son Güncelleme: 22.12.2022 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

2023 Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda zam oranını kendisinin duyuracağını açıklamıştı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşama tamamlandı. Milyonların beklediği 2023 asgari ücret herkese rahat bir nefes aldıracak. Peki, 2023 Ocak'ta kim ne kadar alacak? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

Erdoğan "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023’te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

SON DAKİKA