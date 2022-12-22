Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika asgari ücret mührünü AÇTI! RAKAM NETLEŞTİ! 2023'te NETTEN BRÜTE kim ne kadar alacak?
Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Başkan Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Tüm gözler bugün yapılacak açıklamadaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 8.500 TL olduğunu açıkladı.
2023 Asgari ücret zammı için beklenen gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda zam oranını kendisinin duyuracağını açıklamıştı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren toplantılarda son aşama tamamlandı. Milyonların beklediği 2023 asgari ücret herkese rahat bir nefes aldıracak. Peki, 2023 Ocak'ta kim ne kadar alacak? 2023 Asgari ücret kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Erdoğan "Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bakanımla, İşveren Sendikası Başkanıyla otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor; ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Bunların hepsini düşüneceğiz; eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan bütün altyapı üstyapı sorunlarına kadar bunlar bir şeyle yapılacak değil mi? Tabii sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" değerlendirmesinde de bulundu.
Erdoğan "Büyük ihtimalle bugün (22 Aralık) asgari ücret konusunu bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.
2023 yılında uygulanacak asgari ücret zammı, 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanacak.