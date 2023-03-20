2023 2. torba yasada Bağkur İHYA, SGK prim affı var mı? Bağkur tescil affı gelecek mi? EYT’de 5000 prim, staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik torba yasaya girecek mi?

Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanma imkanı kazanacak. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından faydalanarak emeklilik kervanına katılacak. Torba yasayla beraber arama motorlarında, bağkur tescil affı ve EYT'de 5000 prim, staj sigortasında gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...