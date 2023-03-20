2023 2. torba yasada Bağkur İHYA, SGK prim affı var mı? Bağkur tescil affı gelecek mi? EYT'de 5000 prim, staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik torba yasaya girecek mi?
Bağkur tescil affı hakkında aramalar hız kazandı. Bilindiği üzere Resmi Gazete'de vergi borç yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Böylelikle, sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affı, İHYA, 5000 prim eşitliği gibi konuların yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, 2023 2. torba yasada Bağkur İHYA, SGK prim affı var mı? Bağkur tescil affı gelecek mi? EYT'de 5000 prim, staj sigortası, 3600 kısmi emeklilik torba yasaya girecek mi? İşte detaylar...
Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanma imkanı kazanacak. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından faydalanarak emeklilik kervanına katılacak. Torba yasayla beraber arama motorlarında, bağkur tescil affı ve EYT'de 5000 prim, staj sigortasında gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...
Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.
PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.