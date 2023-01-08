EYT'de torbadaki 1. gruba e-Devlet emeklilik başvuru ekranı açılacak! EYT testisi kırıldı 1 Şubat 2023 maaş TABLOSU çıktı! 2000- 2008 %70 hesaplı! Kesintisiz + prime esas KAZANÇLA...
2 milyon 250 bin EYT'li emekli olacak. Müjde sonrası emeklilik maaşları hakkında gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Başvurular aktif edildikten sonra sonra ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlayacak. EYT ile emekli olacakları maaşın yanı sıra farklı ödemeler de bekliyor. Ocak ayı içinde yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinde maaşlar 3 ayrı dönem için hesaplanacak. Birinci dönemde 2000 yılı öncesi primler ve kazançlar dikkate alınacak. İkinci dönem 2000 ile 2008 yılının 10. Ayı arasında oluyor.Üçüncü dönemde ise 2008 yılının 10. Ayından sonraki döneme bakılıyor. İşte detaylar...
EYT'de ilk grupta 2 milyon 250 bin kişi var. Bu kişiler ilk etapta EYT ile emekli olacaklar. Şimdi gözler emeklilik başvurusu ve maaş hesaplamalarında. Kim ne kadar maaş alacak başvurular nereden yapılacak merak ediliyor. Tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle emeklilik başvurusu için yoğunlukların önüne geçebilmek adına başvuruların e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurunun ardından yasa gereği ilk emekli maaşı ise bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor. Kıdem tazminatı, çift maaş, promosyon, ikramiye detayları ise yoğun ilgi görüyor. İşte EYT'de son durum...
Milyonlarca kişi EYT ile emekliliği tadacak. Kamu çalışanı ve memurların da düzenlemeden yararlanacağı biliniyor. Ancak vatandaşların kafasında bir çok soru işareti var. EYT'li memur tekrar memur olarak atanabilir mi? Kamu Kurumları EYT'li memur hakkında ne yapacak? Ücretler nasıl hesaplanacak? EYT'lileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? gibi sorular gündemde yer alıyor. Yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
EYT ile ilgili düzenlemenin Ocak ayı içinde yasalaşması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra da başvuru süreci başlayacak.
Bu aşamada yoğunlukların önüne geçebilmek için başvuruların e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurunun ardından yasa gereği ilk emekli maaşı ise bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor.
Bu durumda Ocak ayı içinde yapılacak başvuru sonrasında maaş hesabı 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak ve EYT'linin parası bu tarihten itibaren birikecek.
NASIL HESAPLANACAK
EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Bu noktada ortaya atılan 'EYT'linin maaşı düşecek' sözleri gerçeği yansıtmıyor.
Dolayısıyla EYT'linin maaşında bir kesinti olmayacağı gibi aksine son artışlardan da olumlu etkilenecek ve maaşları artacak. Şu anda emekli olan her vatandaş gibi EYT'lilerin de maaşları üç ayrı dönem için hesaplanacak.
Emekli maaşını belirleyen en önemli etken prime esas kazanç oluyor. Yani SGK'ya bildirilen maaş ne kadar yüksek ise emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Sürekli asgari ücretten bildirilen sigortalılar emekli olduklarında tabana yakın maaş alıyor.