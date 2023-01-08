EYT’de torbadaki 1. gruba e-Devlet emeklilik başvuru ekranı açılacak! EYT testisi kırıldı 1 Şubat 2023 maaş TABLOSU çıktı! 2000- 2008 %70 hesaplı! Kesintisiz + prime esas KAZANÇLA...

Dolayısıyla EYT'linin maaşında bir kesinti olmayacağı gibi aksine son artışlardan da olumlu etkilenecek ve maaşları artacak. Şu anda emekli olan her vatandaş gibi EYT'lilerin de maaşları üç ayrı dönem için hesaplanacak.

Emekli maaşını belirleyen en önemli etken prime esas kazanç oluyor. Yani SGK'ya bildirilen maaş ne kadar yüksek ise emekli maaşı da o kadar yüksek oluyor. Sürekli asgari ücretten bildirilen sigortalılar emekli olduklarında tabana yakın maaş alıyor.