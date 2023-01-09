Tek fiyattan satılacak 19,50! Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirime girdi? Tekstil... BİM 9-10 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ!

Fiyat sabitleme uygulamasına BİM de katıldı. Buna göre Ocak ayı boyunca BİM'deki belirli ürünlerde fiyatlar sabit kalacak. Peki BİM fiyatı sabitlenen ürünler hangileri? 500 üründe tek fiyat kampanyası başladı. BİM'in güncellenen aktüel ürünler kataloğunda fiyatı sabitlenen ürünlere yer verildi. Bu hafta BİM'e giden tüm vatandaşlar belirlenen ürünleri Şubat ayına kadar aynı fiyat üzerinden alabilecek. Borcam kase, sirkelik, havlu, oyuncak, şarj kablosu...