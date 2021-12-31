2022'de zam geliyor, tavan ücretler artıyor... Düğüm noktası çözüldü! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber!
Düğüm noktası çözüldü! 2022'de zam geliyor, tavan ücretler artıyor... Tüm çalışanları çok yakından ilgilendiren haber geldi.
Yeni yılın gelmesiyle birlikte artacak ücretler tek tek açıklandı. Özellikle çalışan kesim tarafından zam haberleri sıkı takibe alınıyor. Bunun yanı sıra EYT, ölüm aylığı, işsizlik maaşı gibi konular da çokça merak ediliyor. Peki yeni yılda EYT, ölüm aylığı, işsizlik maaşında neler değişecek? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı!
Soru: 1975 doğumluyum. 1992 sigorta girişim ve 4200 primim var. EYT çıkarsa diye çocuk borçlanması yaptım. EYT çıkarsa faydalanabilir miyim? Normalde 49 yaş, 5600 emekli olacaktım. EYT öne çeker mi?
Cevap: Sigorta başlangıcı 1999 öncesi olanlar emeklilikte yaşa takılıyorlar. Sizin durumunuzda 20 yıl çalışıp, 5600 prim gün ile 49 yaşında emekli olabiliyorsunuz. Ancak hem çalışma yılınız hem de prim gün sayınız eksik. Bu durumda EYT çıksa dahi bu haktan yararlanamazsınız.
ÖLEN OĞLUNUZDAN MAAŞ ALIRSINIZ
Soru: Bekâr olan oğlum 2011'de iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Annesi olarak ne kadar maaş alırım?
Cevap: Çalışma yılı, prim gün sayısı açısından gerekli şartları taşıyorsa ölen sigortalının anne ve babasına maaş bağlanır. Sizin gelirinizin asgari ücretin net tutarından az olması ve başka gelirinizin olmaması halinde emekli aylığından yararlanabilirsiniz. Eğer 65 yaşın üstünde iseniz bu şartları taşımanız halinde ölüm aylığı bağlanıyor. Ne kadar maaş alacağınız konusunu ise Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplayabilir.