2022’de zam geliyor, tavan ücretler artıyor... Düğüm noktası çözüldü! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber!

ÖLEN OĞLUNUZDAN MAAŞ ALIRSINIZ

Soru: Bekâr olan oğlum 2011'de iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Annesi olarak ne kadar maaş alırım?

Cevap: Çalışma yılı, prim gün sayısı açısından gerekli şartları taşıyorsa ölen sigortalının anne ve babasına maaş bağlanır. Sizin gelirinizin asgari ücretin net tutarından az olması ve başka gelirinizin olmaması halinde emekli aylığından yararlanabilirsiniz. Eğer 65 yaşın üstünde iseniz bu şartları taşımanız halinde ölüm aylığı bağlanıyor. Ne kadar maaş alacağınız konusunu ise Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplayabilir.