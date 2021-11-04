2022 yılı zamları ne kadar olacak? Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne olacak? İşte rakamlarla yeni maaş hesabı

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 18.4'tü zaten hesaplamalarımızı biraz bunun üzerinden yapıyoruz ama dün açıklanan enflasyon rakamıyla 4 aylık enflasyon rakamı da belli oldu kaldı iki veri maaş zamlarıyla ilgili olarak.