2022 yılı zamları ne kadar olacak? Brüt asgari ücret, net asgari ücret ne olacak? İşte rakamlarla yeni maaş hesabı
Son dakika ekonomi haberleri... 2022 yılının yaklaşmasıyla milyonlarca çalışanın gözü yeni yapılacak zamlarda. Çalışanlar, 'asgari ücret ne kadar olacak?' 'Brüt asgari ücret kaç lira olur?' 'Yeni maaş zamları nasıl hesaplanır' sorularını merak ediyor. Milyonların gözü yeni yapılacak zamlara çevrildi. Memur ve memur emeklilerin zamları ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında maaş hesaplarını açık açık yaptı. İşte 2022 yılı yeni maaş hesaplamaları...
04.11.2021 12:12
- Son Güncelleme: 04.11.2021 12:34
Yeni maaş hesaplarını yapanlar için Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni zam oranlarıyla ilgili detayları paylaştı.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 18.4'tü zaten hesaplamalarımızı biraz bunun üzerinden yapıyoruz ama dün açıklanan enflasyon rakamıyla 4 aylık enflasyon rakamı da belli oldu kaldı iki veri maaş zamlarıyla ilgili olarak.