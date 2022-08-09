2022 PTT PERSONEL ALIMI - KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar
Güncel PTT personel alımı, 2022 senesinde gerçekleştirilmesi plan edilen durumlardan biridir. PTT personel alımı ile birlikte, aşağı yukarı 55.000 PTT personelinin alınacağı ve istihdam edileceği bilinir. PTT'de çalışmak amacıyla yapılacak olan müracaatlar amacıyla ilk olarak PTT doğrultusundan doldurulması mecburi tutulmuş olan müracaat formunun doldurulması gereklidir. Peki KPSS şartsız sınavsız PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar
09.08.2022 13:52 - Son Güncelleme: 09.08.2022 13:52