2022 başkomiser maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı başkomiser maaşları zammı!

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. 2022 yılına ilişkin TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ve toplu sözleşmede belirlenen ek zam oranları dikkate alınarak en düşük memur ve memur emeklisi maaşları hesaplandı. Polis, başkomiser, doktor, hemşire, öğretmen, imam ve diğer tüm memurların 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları netleşti. 2022 yılının ilk 6 ayı için polis memuru ve başkomiserlerin alacağı zam oranları yüzde 20,65 enflasyon farkı ile artı yüzde 5 toplu sözleşme oranı üzerinden hesaplanacak. İşte başkomiser, polis memuru ve emekli polis maaşı 2022 zam oranları.