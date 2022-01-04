2022 başkomiser maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı başkomiser maaşları zammı!
2022 başkomiser maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı araştırılıyor. Memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2022 zamlı memur ve emekli maaş oranları belli oldu. 2022 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında ilk 6 ay için uygulanacak zamlı maaş oranlarının belli olmasının ardından birçok meslek grubundan çalışan alacakları zamlı maaşları merak ediyor.
Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği zam oranları belli oldu. 2022 yılına ilişkin TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ve toplu sözleşmede belirlenen ek zam oranları dikkate alınarak en düşük memur ve memur emeklisi maaşları hesaplandı. Polis, başkomiser, doktor, hemşire, öğretmen, imam ve diğer tüm memurların 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları netleşti. 2022 yılının ilk 6 ayı için polis memuru ve başkomiserlerin alacağı zam oranları yüzde 20,65 enflasyon farkı ile artı yüzde 5 toplu sözleşme oranı üzerinden hesaplanacak. İşte başkomiser, polis memuru ve emekli polis maaşı 2022 zam oranları.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29.247
Genel müdür (1/4) 16177 21.111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
Öğretmen (1/4) 6587 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
Başkomiser (3/1) 8522 11.121
Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165