2022 Ocak İŞKUR iş ilanları: KPSS'siz sınavsız ilköğretim mezunu 14.095 beden işçisi, temizlik görevlisi alınacak! Engelli ve ya engelsiz...
İŞKUR 2022 iş ilanları araştırılıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesinde beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli binlerce iş ilanı bulunuyor. İŞKUR aracılığı ile bu ilanlara başvuranlar hemen görüşmeye çağırılıyor. Söz konusu bu ilanlarda belirli şartlar da yer alıyor. Şartları taşıyanlar işverenle anlaşmaları halinde işe başlıyor. Her gün yüzlerce vatandaş kendisine en uygun işi bulmak için İŞKUR'un sitesinde arama kısmına çalışmak istediği mesleği yazarak 81 ildeki iş ilanlarını inceliyor. İşte beden işçisi, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi iş ilanları...
İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız beden işçisi alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda adaylarda en az ilköğretim mezuniyet belgesi istenecek. Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlar başvuru yapabilecek. İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Kayseri, Sivas ve daha bir çok ilde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi aranıyor. Tek tık ile başvuru yapabilirsiniz. İşte Ocak ayı İŞKUR güncel iş ilanları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden beden işçisi alım ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamuda görevlendirilmek üzere tam 14.095 personel alımı yapılacak.
Ardından açılan sayfada "Meslek" bölümüne "Beden İşçisi" yazarak ara tuşuna tıklayın. Akabinde açılan sayfada beden işçisi alımına ilişkin tüm ilanlar listelenecektir.