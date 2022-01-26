2022 Ocak İŞKUR iş ilanları: KPSS'siz sınavsız ilköğretim mezunu 14.095 beden işçisi, temizlik görevlisi alınacak! Engelli ve ya engelsiz...

İŞKUR aracılığı ile KPSS şartsız beden işçisi alınacak. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurularda adaylarda en az ilköğretim mezuniyet belgesi istenecek. Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlar başvuru yapabilecek. İstanbul başta olmak üzere, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Kayseri, Sivas ve daha bir çok ilde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, beden işçisi aranıyor. Tek tık ile başvuru yapabilirsiniz. İşte Ocak ayı İŞKUR güncel iş ilanları...