Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kamuda görev yapan birçok kişinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları yeni zamlı maaş oranları belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zamlara ilişkin açıklaması sonrasında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30,5 oranında zam uygulanacağı ifade edildi. İşte 2022 Ocak ayı teknisyen maaşları.

takvim.com.tr
04.01.2022 15:48 - Son Güncelleme: 04.01.2022 15:48
2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

2022 Lise Mezunu Teknisyen Maaşı Ne Kadar Oldu?

2022 yılının ilk 6 aylık dönemi için maaş zam oranları belirlendi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur ve memur emeklilerini kapsayan zamlar, Ocak – Haziran ayları arasında geçerli olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

Toplu sözleşme ile yüzde 5 olarak belirlenen enflasyon farkı ve ek zam oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında yüzde 7,5 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ise söz konusu dönem için enflasyonun yüzde 7,5 oranın üzerinde olması halinde aradaki fark da ödenecek.

2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

Yapılan yeni zam oranlarının ardından lise mezunu teknisyen maaşları Ocak 2022'den itibaren 11/1 derecesinden teknisyen için 7 bin 160 TL olarak hesaplanmıştır. Unvan ve dereceye göre teknisyenlerin alacakları maaş oranları da değişiklik göstermektedir.

2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

Ayrıca maaş hesaplamalarında eş ve çocuk yardımları oranlarında da artış görülüyor. Kişinin mesleki ve aile durumuna göre Ocak 2022'den itibaren alınacak zamlı maaş oranları değişiklik gösterebilir.

2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

2022 Teknisyen Memur Maaşları Ne Kadar?

Teknisyen kadrosunda görev yapan memurlar için 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlar ödenemeye başlayacak. Yüzde 30,5 oranında yapılacak artışın yanında, eşi çalışmayan memur için 521 lira aile yardımı yapılacak.

SON DAKİKA