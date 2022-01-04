2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?

Toplu sözleşme ile yüzde 5 olarak belirlenen enflasyon farkı ve ek zam oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında yüzde 7,5 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ise söz konusu dönem için enflasyonun yüzde 7,5 oranın üzerinde olması halinde aradaki fark da ödenecek.

