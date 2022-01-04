2022 Ocak ayı teknisyen zammı! 2022 teknisyen maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar?
TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kamuda görev yapan birçok kişinin 2022 Ocak ayından itibaren alacakları yeni zamlı maaş oranları belli oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zamlara ilişkin açıklaması sonrasında memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30,5 oranında zam uygulanacağı ifade edildi. İşte 2022 Ocak ayı teknisyen maaşları.
04.01.2022 15:48
- Son Güncelleme: 04.01.2022 15:48
Toplu sözleşme ile yüzde 5 olarak belirlenen enflasyon farkı ve ek zam oranları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında yüzde 7,5 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ise söz konusu dönem için enflasyonun yüzde 7,5 oranın üzerinde olması halinde aradaki fark da ödenecek.