2022 mühendis maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı mühendis zammı!
2022 Ocak ayı mühendis zammı merak ediliyor. 2022 Ocak ayı memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından yeni oranlar merak edilmeye başladı. Mühendis maaşları dahil olmak üzere birçok meslek grubunun maaşında artış yaşandı. TÜİK'in geçtiğimiz gün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belirlenen yeni oranlar, ek zamlar sayesinde bir hayli artmış durumda. Peki 2022 Ocak ayı mühendis maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar.
2022 Mühendis Maaşı Zam Oranı Ne Kadar Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından birçok alanda yeni ücretler ve zamlar belli oldu. Ocak ve Haziran dönemlerinde geçerli olacak yılın ilk 6 ayına ilişkin memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ek zamlarda eklenecek.
Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm memur ve mühendisler için zam oranı da yüzde 30,5 olarak belirlenmiş oldu. Ayrıca eşi çalışmayan memurun aile yardımının da 521 liraya ve 6 ay altında çocuk sahibi olanlar için çocuk yardımının da 115 liraya çıkarıldığını açıkladı.
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2022 Yeni Mühendis Maaşları Ne Kadar Oldu?
2022 yılına ilişkin memur ve emekli maaşlarına gelen yeni zam oranlarının belli olmasının ardından mühendislerin alacakları maaşları da belli oldu. Ocak 2022'den itibaren uygulanacak yeni zam oranlarına göre (1/4) mühendis maaşı 11 bin 349 TL'ye çıkarıldı. Derece, unvan, eş ve çocuk durumuna göre diğer tüm kadrolarda olduğu gibi mühendis kadrolarında da verilecek destekler ve ek zamların oranları değişiklik gösterecektir.
Mühendis maaşlarının belirlenmesinde ayrıca kadrolu ve sözleşmeli mühendis maaş oranlarında da farklılıklar görülebilir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, memur statüsündeki tüm mühendislerin maaşları için yasal olarak belirlenen yüzde 30,5 maaş zam oranları uygulanacak. Diğer kadrolar için zam oranları değişiklik gösterebilir.