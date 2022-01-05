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Haberler Ekonomi 2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Gözler oradaydı 2022 genel müdür ve şube müdürü maaş zam oranları belli oldu. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin uzun süredir merakla beklediği 2022 maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdür ve şube müdürlerinin alacakları maaş oranları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen ek zam oranlarına göre yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında genel müdür maaş oranları da netlik kazandı. İşte genel müdür ve şube müdürü maaş oranları.

takvim.com.tr
05.01.2022 08:50 - Son Güncelleme: 05.01.2022 08:50
2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Genel Müdür Maaşları Zam Oranı Ne Kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yıldan itibaren memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrasında yeni oranları açıklamasının ardından zam oranları da netlik kazandı.

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2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Memur maaşlarına toplamda yüzde 28 oranında bir zam yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında yüzde 5 olarak görülen toplu sözleşme zammının da yüzde 7,5 olarak yukarı çekildiği açıklandı. Böylece 2022 Ocak – Haziran dönemi için memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 30,5 oranında bir artış uygulanacak.

2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Ayrıca aile yardımlarında da yeni oranlar belli oldu. Eşi çalışmayan bir memur için aile yardımı 521 TL olurken, 6 yaşından küçük çocuğu olanlara 115 TL ve 6 yaşından büyük çocuğu olanlar için 57 TL destek ödemesi yapılacak. Genel müdür, müdür yardımcısı ve şube müdürü maaşlarında da söz konusu oranlar geçerli olacak.

2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

2022 Genel Müdür Maaşı Ne Kadar?

2022 Ocak ayı itibariyle genel müdür maaşları yeni zam oranlarına göre tekrardan hesaplandı. Buna göre 1/4 dereceden genel müdür maaşı 16 bin 177 liradan, 21 bin 095 liraya yükseltilmiş oldu.

2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Söz konusu zam oranlarının yanı sıra unvan, derece ve aile durumuna göre bu maaş oranında artış da görülecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan genel müdürlerin maaşlarında 2022 yılında uygulanacak zam oranları birçok değişkene göre farklılık gösterecektir.

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