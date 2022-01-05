2022 genel müdür maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge maaş zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı genel müdür zammı!

Memur maaşlarına toplamda yüzde 28 oranında bir zam yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında yüzde 5 olarak görülen toplu sözleşme zammının da yüzde 7,5 olarak yukarı çekildiği açıklandı. Böylece 2022 Ocak – Haziran dönemi için memur ve memur emeklisi maaşlarında yüzde 30,5 oranında bir artış uygulanacak.

