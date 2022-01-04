2022 hemşire maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı hemşire maaşları zammı!
2022 hemşire maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre milyonlarca memur ve emeklinin 2022 yılı için merakla beklediği zamlı maaş oranları belli oldu.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan hemşirelerin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaş oranları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarının belirlemesinin ardından, 2022 Ocak – Haziran dönemlerinde yılın ilk 6 ayı için alacakları maaşlar enflasyon farklı ile yüzde 25,65 oranında artmış oldu. Yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklayan TÜİK, memur ve memur emeklisinin maaş oranlarının da netleşmesini sağladı. İşte 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı hemşire maaşları.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2.500 TL
Memur'un ocak zammı yüzde 5 yerine yüzde 7.5
Toplam zam yüzde 30,5
TABAN AYLIKLAR
Emekli Mevcut Zamlı
Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79
SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63
SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75
Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68
Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84
NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.
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YENİ MEMUR MAAŞLARI
(Net / TL)
UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
Vali 22412 29.247
Genel müdür (1/4) 16177 21.111
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 11.126
Memur (Lisans - 9/1) 5277 6.887
Öğretmen (1/4) 6587 8.596
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14.826 19.349
Başkomiser (3/1) 8522 11.121
Polis memuru (8/1) 7.465 9.741
Uzman doktor (1/4) 10.126 13.214
Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8.340
Mühendis (1/4) 8703 11.357
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.491 7.165