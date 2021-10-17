İhtiyacı olana faizsiz 5.000 TL- 10.000 TL fırsatı! Ödünç para yardımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para yardımı sağlıyor mu? Kooperatif sistemine benzer bir biçimde gelişen ödünç para desteği parasal zorluk çeken şahıslara esas gereksinimlerini karşılayabilmeleri amacıyla parasal imkân sağlanıyor. ödünç para yardımı imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar müracaat işlemlerini nasıl yapacaklarını merak ediyorlar. Bu müracaatlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alakalı birimleri aracılığı ile yapılıyor. 5 Bin TL ve 10 Bin TL olarak iki ayrı form bulunuyor. Vatandaşlar bunlardan birisini doldurarak müracaat işlemlerini yapıyorlar.