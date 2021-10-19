2022 Ocak ayı asgari ücret kaç TL olacak? Bir sendika daha talebini açıkladı! Bakanlıktan flaş asgari ücret zammı açıklaması
Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 2022 Ocak ayında asgari ücret zammı için her geçen gün detaylar geliyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretin yeni senede ne kadar olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyona göre oluşturulan hesaplama ile asgari ücretin bu sene 3447 TL'ye çıkması bekleniyor. Bu beklentilerin sonrasında sendikalar asgari ücret ile alakalı taleplerini tek tek aktarmaya başladı. HAK-İŞ'in sonrasında, Türk-İŞ Genel Başkanı da "Bu sene, 45 seneye bedel" ifadelerini kullanarak taleplerini belirtti.
2022 senesine girmemiz son 2,5 ay kalırken, asgari ücret zamlarıyla alakalı gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. HAK-İŞ'in sonrasında Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da taleplerini belirtti. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir.
BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile alakalı geride bıraktığımız vakitlerde bilgi verdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın vakitte toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir sonuç elde edilmesi konusu ile alakalı çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın sonrasında yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlanırken, sendikalar da taleplerini tek tek iletti.
HAK-İŞ GENEL BAŞKANI: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ TALEP EDECEĞİZ
Dün asgari ücret konusu ile alakalı beklentilerini aktaran Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin süratle büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere bonkör davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üstünde bir zam seviyesi talep edeceğiz" diye konuştu. Bu açıklamanın sonrasında Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da açıklamalar geldi.
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: BU YIL, 45 SENEYE BEDEL
HAK-İŞ Genel Başkanı'nın sonrasında, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile alakalı açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki devre hiç olmadığı kadar önemli. 45 yıldır asgari ücreti konuşuyoruz. Bu yıl 45 yıla bedel bir yıl. Onun amacıyla toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.
"KITLIKTA ÇELİK YİYEMEZSİNİZ AMA DOMATES YERSİNİZ"
Tarımı olmayan ülkelerin sanayisinin olamayacağını dile getiren Atalay, "Kıtlıkta çelik yiyemezsiniz ama domates yersiniz. Domates tarlada 1 lira, markette 10 lira. Bu tabloyu değiştirmemiz lazım. Bu arada ne oluyorsa sorun orada." ifadesini kullandı.