2022 Ocak ayı asgari ücret kaç TL olacak? Bir sendika daha talebini açıkladı! Bakanlıktan flaş asgari ücret zammı açıklaması

2022 senesine girmemiz son 2,5 ay kalırken, asgari ücret zamlarıyla alakalı gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. HAK-İŞ'in sonrasında Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da taleplerini belirtti. Asgari ücret, bir insanın en temel ihtiyaçları olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilebilecek en düşük ücret anlamına gelir. Devletin, belli temsilcilerin katılımıyla her sene güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilebilecek en düşük maaşı temsil etmektedir.