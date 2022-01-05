Taşeron işçi son dakika maaşları kaç TL oldu? 2022 yılı 4D’li işçi maaşları ne kadar? İlave tediye ikramiye ödemesi tarihi...

Yılın ilk yarısı için 26 günlük tutar ödenir. İkinci yarısında ise 26 günlük tutar daha ödenmektedir. Buna göre gelir vergisi yüzde 15 olarak hesaplanarak brüt maaş net tediye taksit ödemelerinde (52 – 13 gün) oranlar şu şekildedir:

- 3.577,50 – 4.4333,15 – 1.108,28

- 3.750 – 4.646,91 – 1.161,73

- 4.000 – 4.956,59 – 1.239,14

- 4.250 – 5.266,63 – 1.316,65

- 4.500 – 5.576,30 – 1.394,07

- 5.000 – 6.196,01 – 1.548,99

- 6.000 – 7.435,06 – 1.858,77