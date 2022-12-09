2022 MSB 1.115 personel alımı İŞKUR kura sonuçları İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı: msb.gov.tr! MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI!
SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığı kısaca MSB 18 ilde 1115 işçi alımı gerçekleştirecek. Kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihibde gerçekleştirildi. Adaylar kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte MSB 1.115 personel alımı İŞKUR kura sonuçları İSİM LİSTESİ...
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.115 personel alımı için kura çekimi bir önceki gün saat 10:00'da gerçekleştirildi. Peki MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI açıklandı mı? 9 Aralık 2022 MSB 1.115 personel alımı İŞKUR kura sonuçları İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? İşte sorgulama ekranı: msb.gov.tr...
MSB HANGİ İLLERDE ALIM YAPACAK?
İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.
KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKIR?
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak.
2022 MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Milli Savunma Bakanlığı 18 farklı ilde personel alımı için ilan yayınladı. İlana göre başvuru işlemleri 21 Kasım-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.