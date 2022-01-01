2022 EYT son durum: 43, 44, 45 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı yeni yılda nefes aldıracak formüller! Yeni senede Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gözü kulağı gelecek son dakika haberlere çevrildi. Çok sayıda kişi, emeklilik hakkını elde edip prim borçlarını ödemesine rağmen emekli olamıyor ve emeklilikte yaşa takılmış oluyor. 2022 için EYT'lilere nasıl bir yol çizileceği gündemde araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, 2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT müjdeli haber son dakika bugün bir gelişme var mı? İşte konu hakkında son durum...