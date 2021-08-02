2022 emekliye beklenen maaş, 3 maaş avans, ikramiye ve intibak zammı ne kadar? Ücretsiz toplu taşıma...

İntibak Zammı için; Eğer intibak zammı için hayata geçirilmesi planlanmak da olan bu istekler kabul edilirse 2000 yılından önce emekli olmuş ve halen hayatta olan emekliler de uygulanmakta olan zamlar 2000 yılından sonra da emekli olmuş olan kişileri de kapsayacaktır. Bu ödemeler sayesin de toplam da 5 milyon kadar olan emekliler de bu haklardan yararlana bilecekler.