🌪18 MART KREDİ - MEVDUAT FAİZ ORANLARI: 💣 Kredi bombası gümledi Ziraat, Vakıf, Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut YENİ kredi faiz oranları!

Nakit sıkıntısı çekenler, ev veya araba alacaklar güncel kredi faiz oranlarıyla alakalı araştırmalara başladı. Merkez Bankası faiz kararının gündemde olmasıyla birlikte bugün kredi faiz oranları ve 32 günlük mevduat faiz oranları sıkı takibe alındı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararının güncel kredi faiz oranları üzerinde etkisi olması sebebiyle vatandaşlar verilerde değişim olup olmadığını merak edip araştırıyor. Bu nedenle kredi çekecekler bankaların en güncel, hesaplı, avantajlı teklifleri hakkında bilgi sahibi olup ona göre adım atmak istiyor. Peki, 18 Mart Merkez Bankası faiz kararı sonrası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 2022 Mart ayı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları güncel listesi...