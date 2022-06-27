Devletten çalışan, çalışmayan ve emekli herkese müjde! Tek şart gelir testi! Ayda 150,12 lira primle...

Hasta olunduğunda hem devlet hastanelerinden hem de özel hastanelerden yararlanmak mümkün. Çocuk, genç, emekli, işsiz tüm herkesi kapsıyor. Sosyal güvencesi olmayanlara güzel haber geldi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile hem sağlık hem ilaç hizmeti veriliyor. Devlet hastanesi ve eczanelerde TC kimlik numarasını söyleyen muayene olup ilacını alabiliyor. Öze hastanelerde de katkı payı ödenerek sosyal güvence ile sağlık hizmetinden yararlanabiliniyor. Emeklilerin ilaç için bir ödeme yapması gerekmiyor. İşte GSS ile sağlanan kolaylıklar...