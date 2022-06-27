Devletten çalışan, çalışmayan ve emekli herkese müjde! Tek şart gelir testi! Ayda 150,12 lira primle...
Çalışmayanlar ya da birisinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanlar ayda 150,12 lira primle ailece GSS kapsamına girebiliyor. Ayda 150,12 lira GSS primi ödeyemeyenlerden de para alınmıyor ve primleri devlet tarafından karşılanıyor. Tek şart o da gelir testi! Kaymakamlıklardan gelir testi yaptırarak bu olanaklardan faydalanmak mümkün. Yanı sıra 18 yaş altı bütün genç ve çocuklar da GSS kapsamında! Gençlerde ise durum farklı! Gençlerin ise mezun olduktan sonra 2 yıl boyunca sağlık primlerini devlet karşılıyor.
Hasta olunduğunda hem devlet hastanelerinden hem de özel hastanelerden yararlanmak mümkün. Çocuk, genç, emekli, işsiz tüm herkesi kapsıyor. Sosyal güvencesi olmayanlara güzel haber geldi. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile hem sağlık hem ilaç hizmeti veriliyor. Devlet hastanesi ve eczanelerde TC kimlik numarasını söyleyen muayene olup ilacını alabiliyor. Öze hastanelerde de katkı payı ödenerek sosyal güvence ile sağlık hizmetinden yararlanabiliniyor. Emeklilerin ilaç için bir ödeme yapması gerekmiyor. İşte GSS ile sağlanan kolaylıklar...
Ülkemiz sosyal güvenlik uygulamalarıyla dünyaya örnek olmaya devam ederken GSS sistemi hakkında vatandaşlardan gelen bir çok soru bulunuyor. Emekliler, çocuklar, gençler, çalışmayanlar GSS ile sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. İşte ayrıntılar...
Genel Sağlık Sigortası kısaca GSS sistemi ile tüm vatandaşlar hem sağlık hem ilaç hizmeti alabiliyor. Tüm devlet hastanelerinde ve eczanelerde TC kimlik NO ile vatandaşar muayene olabiliyor, ve ilaçlarını alabiliyor.