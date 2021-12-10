Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!
Kamu bankalarından daire almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama geldi. Konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay kamu bankaları tarafından alınan kararla indirim kararıyla %1,29'dan 1,20'ye düşürülmüştü. Bu karar ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirmişti. Bu kapsamda ev almayı düşünen binlerce kişi bankalara giderek konut kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini tamamlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay aldığı faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. İşte 150.000 TL'ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!
Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle kredi veren bankalar merak ediliyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmıştı. Geçen ay Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirilmişti. Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Geçen ayın son günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesinin ardından emlak piyasası da canlandı.
HALKBANK
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29
VAKIFBANK
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29
ZİRAAT BANKASI
Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20
Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29