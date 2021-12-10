Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle kredi veren bankalar merak ediliyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmıştı. Geçen ay Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirilmişti. Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Geçen ayın son günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesinin ardından emlak piyasası da canlandı.