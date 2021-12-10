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Haberler Ekonomi Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

Kamu bankalarından daire almak isteyen vatandaşları sevindirecek bir açıklama geldi. Konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz ay kamu bankaları tarafından alınan kararla indirim kararıyla %1,29'dan 1,20'ye düşürülmüştü. Bu karar ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirmişti. Bu kapsamda ev almayı düşünen binlerce kişi bankalara giderek konut kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini tamamlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen ay aldığı faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. İşte 150.000 TL'ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

takvim.com.tr
10.12.2021 10:00 - Son Güncelleme: 10.12.2021 10:04
Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL'ye en düşük taksitle kredi veren bankalar merak ediliyor. Kredi faiz oranlarında yeni değişimler yaşanmıştı. Geçen ay Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'ye kadar olan konut kredilerinde kredi faizi 1,29'dan 1,20'ye indirilmişti. Kredi çekmek isteyenler için bankalar yeni kampanyalar oluşturdu. Geçen ayın son günlerinde kredi çekip ev almak isteyenlere 1,29 konut kredisi imkanı sunulmuştu. Konut kredisinin düşmesinin ardından emlak piyasası da canlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

HALKBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

VAKIFBANK

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

ZİRAAT BANKASI

Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,20

Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.29

Daire alacaklara muhteşem teklif! Yeni yıla ev sahibi olarak girme şansını kaçırmayın! 150.000 TL’ye en düşük taksitle konut kredisini veren bankalar!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi tutarı: 150.000 TL
Taksit Tutarı:2.464,32 TL
Faiz Oranı:% 1,29
Yıllık Maliyet Oranı:% 16.9862

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