1.494 TL net getirisi olacak! Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır sorusunun yanıtını yazımızda kapsamlı bir şekilde derledik. Geçen hafta pazartesi günü konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bankalar Kasım ayının ortalarına yavaş yavaş yaklaşılırken yeni oranları açıkladı. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 37.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranları haberimizde derledik.
10.11.2021 11:45
- Son Güncelleme: 10.11.2021 11:45
Ayın ilk gününde kamu bankalarının duyurduğu konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 37.000 TL üzerinden kapsamlı bir şekilde derledik.