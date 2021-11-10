1.494 TL net getirisi olacak! Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Ayın ilk gününde kamu bankalarının duyurduğu konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 37.000 TL üzerinden kapsamlı bir şekilde derledik.