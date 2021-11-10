İŞKUR aylık 3.450 TL’ye yakın destek veriyor! Hem meslek öğrenip hem para kazanıyorsunuz! Hemen başvurunuzu yaparak...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) milyonlarca kişiyi istihdam etmeye devam ediyor. Kendi istediği dışında işsiz kalma şartı başta olmak üzere diğer şartları da karşılayanlara aylık karşılıksız ödemeler yapılıyor. İş ilanları ile işsizlere ekonomik gelir sağlamanın yanı sıra meslek eğitim kursları da düzenliyor. Üstelik bu kurslara katılarak hem meslek öğrenmek hem de para kazanmak mümkün. Çoğu kişinin bundan haberi olmadığı için başvuru yapmaıyor ve İŞKUR'dan aylık 3.450 TL'ye varan desteği kaçırıyor. Hemen İŞKUR'a başvurarak siz de iş öğrenirken gelir elde edebilirsiniz.