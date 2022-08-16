Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası'nda son durum! 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL'lik kredinin taksiti ne kadar?

2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası'nda son durum! 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL'lik kredinin taksiti ne kadar?

Ülkemizin önde gelen bankalarından birisi olan ve kamu bankası statüsünde hizmet veren Ziraat Bankası, Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde kredi hizmetlerinde ve vadeli mevduat hizmetinde uyguladığı faiz oranlarını güncellediğini duyurdu. İşte Ziraat Bankası'nın kredi hizmetlerine ve vadeli hesap getirilerine dair ayrıntılar

takvim.com.tr
16.08.2022 11:45 - Son Güncelleme: 16.08.2022 11:45
2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası’nda son durum! 50 bin TL’ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL’lik kredinin taksiti ne kadar?

Ziraat Bankası tüketici kredisi, taşıt kredisi ve 32 günlük mevduat faizi hizmetleri amacıyla güncellemeye gidildiğini duyurarak, hesaplama tablolarını yayınladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası’nda son durum! 50 bin TL’ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL’lik kredinin taksiti ne kadar?

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Örnek Hesaplama
Ziraat Bankası ekonomi piyasalarının yukarıya yönlü hareketlerinden ve sektörde ilerleyen birtakım olumsuz faktörlerden direkt olarak etkilenerek fahiş fiyatlara ulaşan taşıtlara ilişkin, vatandaşlara destek olacağını açıkladı.

2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası’nda son durum! 50 bin TL’ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL’lik kredinin taksiti ne kadar?

Banka, Ağustos ayı amacıyla geçerli olan taşıt kredisi kampanyasının misal hesaplama tablolarını yayınlayarak, ne kadarlık krediye kaç TL'lik taksit ödeneceğini gözler önüne serdi.

2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası’nda son durum! 50 bin TL’ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL’lik kredinin taksiti ne kadar?
Birinci hesaplama tablosu:
· Kredi tutarı: 50 bin TL
· Vade sayısı: 48 ay
· Faiz oranı: Yüzde 1,59
· Aylık taksit tutarı: 1.625,98 TL
2022 Ağustos ayı Ziraat Bankası’nda son durum! 50 bin TL’ye ne kadar kazanırım? 10-20-50 ve 100 bin TL’lik kredinin taksiti ne kadar?

İkinci hesaplama tablosu:

· Kredi tutarı: 100 bin TL

· Vade sayısı: 48 ay

· Faiz oranı: Yüzde 1,59

· Aylık taksit tutarı:3.251,93 TL

SON DAKİKA