2022 AGİ zam tablosu netleşti! En az 3 bin 460 lira... Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu- çocuksuz AGİ ücreti kaç TL olacak Milyonlarca çalışanın gündeminde 2022 yılı AGİ zam tablosu netleşti. Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde asgari ücret ve AGİ hakkında hesaplamalar sıklıkla konuşulur oldu. Asgari geçim indirimi olarak malum katkı yardımıyla yurttaşlar rahat bir nefes alıyor. Çocuk sayısı ve çağdaş duruma göre de ödenen miktar farklılaşıyor. Peki, AGİ ne kadar? Evli, bekar, 1, 2, 3, 4 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? İşte 2022 AGİ hesaplama işlemine dair merak edilenler!