Resmen ters düz oldu! Kripto paraların dengesi şaştı! FED ateşe benzin döktü! Bitcoin çakıldı, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler ise...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ve diğer altcoinler sarpa sardı. Piyasada FED depremi yıktı geçti. Yatırımcılar yeni rekor beklerken kripto paralardaki düşüş sürat kesmenden devam ediyor.Piyasa ters düz oldu. Yatırımcılar tedirgin. Küresel piyasalar dün akşam Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylediklerine odaklandı. Fed dün faizi beklendiği gibi yüzde 0-0,25 aralığında tutarken Powell faiz artırımlarının Mart ayında başlayacağını açıkladı. Kripto paralar ise bu açıklamanın sonrasında tekrardan düşüş hareketi göstermeye başladı. ABD tahvil faizlerindeki güçlenme, faiz artırımının kesinleşmesi, Fed'in enflasyonu düşürmekteki kararlı duruşu ve küresel çapta kripto paralara güvenin azalmaya başlaması da etkili oldu. Ayılar piyasada tekrardan hakim olmaya başladı.