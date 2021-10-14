2000'den sonra emekli olanlar dikkat! Emekliye en az 1695 TL -2.449 TL ve 1.735 TL! Enflasyon rakamlarına göre kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Emeklilere sene de iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise Ocak ve Haziran aylarında gerçekleşiyor. Emeklilere verilebilecek zamlar ise 6 aylık enflasyon seviyesine göre belirleniyor. Bu senenin ikinci zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sora yapılmış emekliler maaşlarını temmuz ayında zamlı almıştı. Son hesaplamalara göre, taban maaş esnaf emeklilerinde 2.449 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 1.735 TL'ye ulaşacak.