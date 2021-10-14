2000'den sonra emekli olanlar dikkat! Emekliye en az 1695 TL -2.449 TL ve 1.735 TL! Enflasyon rakamlarına göre kuruşu kuruşuna hesaplandı!
Haziran ayında enflasyon rakamlarının sonrasında emekli maaşlarını temmuz ayında zamlı alan kişilerin şimdi de gözü kulağı yeni senede yapılacak zamda. Şu ana kadar belirtiler enflasyon rakamlarına göre emekliye yapılacak zam da az çok hesaplandı. Bu senenin ikinci zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra yapılmış emekliler maaşlarını temmuz ayında zamlı almıştı. Bu anlamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2022 Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşacak. Yılın ikinci üç aylık enflasyon verilerine göre, en düşük emekli aylığı 1.695 TL'ye çıkacak. İşte o rakamlar…
Emeklilere sene de iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise Ocak ve Haziran aylarında gerçekleşiyor. Emeklilere verilebilecek zamlar ise 6 aylık enflasyon seviyesine göre belirleniyor. Bu senenin ikinci zammı Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sora yapılmış emekliler maaşlarını temmuz ayında zamlı almıştı. Son hesaplamalara göre, taban maaş esnaf emeklilerinde 2.449 TL, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 1.735 TL'ye ulaşacak.
EMEKLİLER İÇİN YENİ YIL ZAMLA BAŞLAYACAK
2021 senenin son üç ayına girerken, emekliler yeni yılla eş güdümlü alacakları zamları hesaplamaya başladı. SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlar bu senenin ikinci %50 sinde alacakları zam oranları 6 aylık enflasyon sayılarına göre belirlenecek. İlk üç aylık enflasyon sayılarına bakıldığında ise ne kadar zam gerçekleşebileceği şuandan hesaplandı.
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Temmuz ve eylül ayı enflasyon rakımı yüzde 4.23 olarak TÜİK doğrultusundan açıklandı. Bu da emeklilerin yüzde 4.23 seviyesinde zam alacağı manasına geliyor. Ekim, kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamına göre bu zam seviyesi ya artacak ya da azalacak. Merkez Bankası tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak.
2000'DEN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR DİKKAT
Hesaplamalar yapılırken enflasyon sayıları öneme alındığı gibi, vatandaşı hangi senede emekli bulunduğu da önemli. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon sayılarına göre yüzde 4.23'lük bir artış olacak. Buna göre esnafın maaşı 2 bin 449 TL'ye yükselirken, çiftçilerin maaşı 1946 TL'ye çıkacak.
2000'den evvelce emekli olan SSK'lılar 2735 TL almaları beklenirken, 2000'den sonra emekli SSK'lıların maaşlarının 1626 TL'den 1695 TL'ye çıkması bekleniyor. Net sayılar ise ekim-kasım ve Aralık ayları enflasyon sayılarının açıklanmasından sonra belli olacak. Zamlar Ocak ayında hükümet doğrultusundan açıklanacak.