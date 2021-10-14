Evlenenler dikkat, başvuru yapmayı unutmayın! Devletten 24 maaş çeyiz yardımı müjdesi! Çeyiz yardımı başvuru şartları…
Yüzbinlerce evlenen çift en mutlu zamanlarını yaşasa da maddi olarak masraflardan yorulabiliyorlar. Özellikle devletin yeni evlenecek çiftlere sağladığı desteklerin neler olduğu gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Devletten 24 maaş çeyiz yardımı müjdesi büyük ilgi görüyor fakat bu destekten yararlanmak için istenilen şartların sağlanmış olması gerekiyor. Peki çeyiz yardımı başvuru şartları nelerdir? Çeyiz yardımından yararlanmak isteyenlerin şartları karşılaması halinde SGK'ya başvuru yapmayı unutmaması gerekiyor.
14.10.2021 08:17
- Son Güncelleme: 14.10.2021 08:17
Evlilik kurumu oldukça önemli ve devlet tarafından da evlenmek isteyen çiftlere maddi yardımlar geliyor. Bunlardan en önemlisi çeyiz yardımı oluyor ve her evlenen çift bu imkandan yararlanamıyor, belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Peki Çeyiz yardımı başvuru şartları nelerdir? Devletten 24 maaş çeyiz yardımı alabilmek için eğer başvuru şartlarını karşılıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayı unutmamanız gerekiyor. İşte ayrıntılar…
Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor.