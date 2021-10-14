Evlenenler dikkat, başvuru yapmayı unutmayın! Devletten 24 maaş çeyiz yardımı müjdesi! Çeyiz yardımı başvuru şartları…

Evlilik kurumu oldukça önemli ve devlet tarafından da evlenmek isteyen çiftlere maddi yardımlar geliyor. Bunlardan en önemlisi çeyiz yardımı oluyor ve her evlenen çift bu imkandan yararlanamıyor, belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Peki Çeyiz yardımı başvuru şartları nelerdir? Devletten 24 maaş çeyiz yardımı alabilmek için eğer başvuru şartlarını karşılıyorsanız Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmayı unutmamanız gerekiyor. İşte ayrıntılar…