2021 sonunda çöküşe geçmişti! İslam Memiş nitekim artık çok yakın diyerek uyardı! Dolar, euro, altın, gümüş derken şimdi hepsi...Geçtiğimiz yılın son ayında dolar, euro ve altının tırmanışa geçtiği günlerde fiyatların sert düşeceğine ön gören İslam Memiş "Yeni sürprizlere hazır olun" diyerek yatırımcılara çeşitli uyarılarda bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son gelişmelerin hemen sonrasında dolar, euro, kripto para ve altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.