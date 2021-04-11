2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır?
Türkiye genelinde birçok ailenin gıda yardımı, barınma yardımı ve yakacak yardımına ihtiyacı olsa da, genel olarak en çok aranan yardım mali yardımdır. Bunun için yoksul ailelere gıda, giysi, sağlık, yakacak yardımlarının yanında nakit yardımı sağlayan kurumları siz okuyucularımız için araştırarak derledik. Muhtaç vatandaşlara yardım eden birçok kuruluş var. Bunların arasında sivil toplum kuruluşları (STK) ilk sırada yer alıyor. Yardım kampanyaları aracılığıyla yardıma muhtaç ailelere destek veren STK nakit ve gıda yardımı sağlamaktadır. Peki 2021 Ramazan ayı gıda yardımı yapan kurumlar hangileri? Kaymakamlık, Valilik, SYDV, VGM ve belediye yardımları nasıl alınır?
Kurum ve kuruluşlar, 2021 yılında ihtiyaç sahibi yoksul ailelere düzenli olarak yardım sağlamaya devam ediyor. Buraya başvuran ailelere düzenli bir şekilde nakdi yardım yapılıyor. Yaklaşan 2021 Ramazan ayı ile birlikte Ülkemizde yardıma ihtiyacı olan binlerce aileye Koronavırüs Salgını ile Mücadelenin yanında Sosyal Izolasyonu azamı Ölçüde azaltmak için muhtaçlık yardımına başvuru yapacak vatandaşlarımız evlerinden kolayca başvurabilirler.
İhtiyacı olanlara maddi yardım sağlayan kurum ve kuruluşlar
Ekonomik koşulları kötü ve geliri düşük olan yoksul ailelerin geçimlerini sağlamak için
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV); barınma, aile, sağlık, eğitim, eşi vefat eden kadınlara yardım, doğum yardımı, muhtaç ailelere yardım ve özel amaçlı yardım programları kapsamında geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır. Barınma yardımıyla evleri bakımsız olan, eski ve sağlıksız kişiler için evlerin bakım ve tadilatı kapsamında bakım ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu tür konutlarda yaşayan insanlara ayni ve nakdi yardım sağlanmakta ve sağlıklı yaşam anlayışını sürdürmektedir.