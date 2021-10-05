10 aya kadar devam edecek! An itibariyle işsiz olanlara 30 gün içinde başvuru şartıyla 1420 TL ile 2840 maaş!
30 gün içinde başvuru şartıyla 1420 TL ile 2840 maaş! Koronavirüs salgını döneminde işsizlik gibi olumsuz bir halle karşılaşanlar amacıyla İŞKUR ödeme yapacaklarını duyurdu. Bu dönemde işsiz kalan çok sayıda vatandaşa ödemeler yapıldı. Örnek vermek gerekirse, aylık 2 bin 943 TL alan bir kişi, geride bıraktığımız sene 1168 TL işsizlik maaşı alıyordu. İşsizlik maaşı iş arama sürecinde vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla sınırlı günlerde verdiği bir ödenektir. İşsizlik maaşının süresinin belirlenmesinde iş akdinin feshinden önceki 3 sene içerisinde bireylerin adına ödenen prim ve işsizlik sigortası primleri belirleyici olur.
1420 TL ile 2840 maaş veriliyor. 300 güne kadar devam edecek! İŞKUR üzerinden çok mühim bir açıklama yapıldı. Çalışırken, işsiz kalan vatandaşlara İŞKUR doğrultusundan işsizlik ödeneği verileceği duyuruldu. Yapılan bildirime göre işsizlik maaşı hesaplanırken, işçinin sigortasının son 4 aylık prim kazançları öneme alınırken, brüt kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. İşsizlik maaşı sigortalı olarak çalışanların son 4 aylık brüt maaşı üzerinden hesaplanır. İşsizlik maaşı hesaplanırken; verilebilecek ödenek miktarının aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'inini geçmemesine ilgi edilir.
2021 senesinde ise en düşük maaş miktarının 1420 TL bulunduğu açıklandı. İşsizlik maaşları ödenen tutarlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Vatandaşlar işsizlik maaşlarının ne kadar bulunduğunu araştırıyor. 2021 senesi içinde ödemelerin ne kadar olacağını araştırıyor. Asgari ücretle çalışan şahıslar 1420 TL olarak ödeme alırken, ödemelerin maaşlara göre en çok 2 bin 840 TL olarak verileceği açıklandı.
Ancak işsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor.
Aranan şartlar haberimizde mevcut:
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verdiği 1168.27 lira maaş 1.420.14 TL'ye
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verdiği1389.37 lira maaş 1.688.91 TL'ye
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verdiği 2336.53 lira maaş 2.840.28 TL'ye çıktı.
İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
İşsizlik Ödeneğine Başvuru
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.