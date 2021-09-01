5 kamu kurumu 439 memur ve kamu personeli alımı yapıyor! THK, GSB, İBB, ETKB, Dışişleri Bakanlığı başvuruları başladı! KPSS şartsız...

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 Personel Alımı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 personel alımı yapacağını açıkladı.

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elamanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 85 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. (18.01.2016 tarihli THKÜ 1 nolu Senato kararı ile dil sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanı en az 70 olması gerekmektedir. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)