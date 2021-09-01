5 kamu kurumu 439 memur ve kamu personeli alımı yapıyor! THK, GSB, İBB, ETKB, Dışişleri Bakanlığı başvuruları başladı! KPSS şartsız...
5 kamu kurumu memur ve personel alımı yaptığını açıkladı. Memur alımı ve personel alımlarına ilişkin detaylar yayımlanan kılavuzlarla birlikte paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı 2 sözleşmeli sekreter alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( MAPEG ) bünyesine 50 memur alınacak. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 personel alımı yapacak. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 10 zabıta alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör alımı yapacak. Yayımlanan ilanların başvuru şartlarına ilişkin detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte kamuya memur ve personel alımına ilişkin tüm detaylar!
5 kamu kurumu 439 memur ve kamu personeli alımı yapıyor! THK, GSB, İBB, ETKB, Dışişleri Bakanlığı başvuruları başladı! 5 kamu kurumu memur ve personel alımlarına ilişkin detaylar yayımlanan kılavuzlarla birlikte belli oldu. Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( MAPEG ), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine toplamda 439 personel alımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar tarafından başvuru şartları ve detaylar araştırılmaya başlandı. İşte kamuya memur ve personel alımına ilişkin tüm detaylar!
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 350 SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor uzmanı ve Antrenör alımı için başvurular bugün yani 31 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Adaylar en geç 13 Eylül'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
BEYLİKDÜZÜ ZABITA ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Adaylar uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için 11-15 Ekim tarihleri arasında yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine gelmeleri gerekiypr.
Başvurular şahsen yapılır ve .başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.
Başvuruları kabul edilenler 08 Kasım'da yazılı sınava, 9 Kasım'da da uygulamalı sınava katılacaklar.
BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?
Adaylardan başvuru sırasında istenecek belgeler şöyle;
https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edeceğiniz başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemelisiniz.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 Personel Alımı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 27 personel alımı yapacağını açıkladı.
Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elamanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir. Yabancı dille eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların mezun oldukları üniversiteye bakılmaksızın; Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 85 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Bölümünde İngilizce derslerini vermek üzere ilana çıkılan Öğretim Görevlisi kadroları için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğeri bir sınavdan 90 ve üzeri başarı notu almış olmaları gerekmektedir. (18.01.2016 tarihli THKÜ 1 nolu Senato kararı ile dil sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanı en az 70 olması gerekmektedir. (Yabancı Diller Bölümü için, 31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)