2021 Ağustos ayı Fiat, Ford ve Renault fiyat listesi! Sıfır araç fiyatları, faiz oranları ve ödeme planları! 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle...
Araç sahibi olmak ya da aracını güncellemek isteyenler ÖTV ve KDV miktarlarının artışı ile eş güdümlü kara kara düşünmeye başladı. Her geride bıraktığımız gün değerine değer katan otomobil piyasasında süratli olmak gerekiyor. Aksi takdirde bugün baktığınız bir vasıta, yarın 4-5 bin lira aniden zamlanıyor. Uygun fiyata sıfır vasıta arayanlar amacıyla harika bir liste hazırladık. Siz de hayalinizdeki otomobile ideal fiyatlarla kavuşmak istiyorsanız, kesinlikle hazırladığımız listeye göz atın. Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde geçerli olan alakalı kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilinin perakende satın alımında yapılan 231.500 TL'lik fiyat ile geçerlidir.
Pandemi dönemiyle birlikte otomotiv sektöründe fiyatlar yükseldi. Yeni bir araç satın almak isteyenler ise ikinci el fiyatlarını gördükten sonra sıfır araçlara yöneliyor. Sizler için Fiat, Ford, Renault gibi sıfır araçların fiyatlarını, faiz oranlarını ve ödeme planlarını araştırdık. Bir oran parası tespit edilen pek çok şahıs vasıta kredisi çekerek sıfır vasıta sahibi oluyor. Bu haberimizde sizler amacıyla sıfır vasıtaların fiyatlarını, faiz oranlarını ve ödeme planlarını derledik. Aşağıdaki listeden siz de hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.
SIFIR ARAÇ FİYATLARI, FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI
Bir oran parası tespit edilen pek çok şahıs vasıta kredisi çekerek sıfır vasıta sahibi oluyor. Bu haberimizde sizler amacıyla sıfır vasıtaların fiyatlarını, faiz oranlarını ve ödeme planlarını derledik. Aşağıdaki listeden siz de hayalinizdeki otomobile kavuşabilirsiniz.
RENAULT
Renault'nun resmi sitesinden elde ettiğimiz verilere göre şu anda ödeme basitliği sağladıkları vasıtalar ve kampanyaları şöyle:
YENİ TALIANT
Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde geçerli olan alakalı kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg otomobilinin perakende satın alımında yapılan 231.500 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 171.500 TL peşinat ile 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL'dir. Diğer bir alternatif olarak 141.500 TL peşinat ile 90.000 TL kredi, 18 ay vade ve %0,82 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.590 TL seçilebilir.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile eş güdümlü geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz seviyesi uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz seviyesi ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.
YENİ MEGANE SEDAN
Renault Finans'tan kredi kullanılması halinde geçerli olan alakalı kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilinin perakende satın alımında yapılan 232.000 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 172.000 TL peşinat, 60.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz seviyesi ile aylık ödeme 5.067 TL'dir.