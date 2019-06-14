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2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu! İşte geleceğin en popüler meslekleri...

İyi bir meslek ve çok para kazanmak birçok insan için vazgeçilmez. Peki doğru bir kariyer nasıl seçilir? İyi bir hayat standardı yakalamak ve çok para kazanmak için hangi mesleklere yönelmek gerekir? Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. "Gelecek için en iyi kariyer nedir? Her şey nasıl değişecek? Yarının işlerine hazırlanmak mümkün mü?" sorularıyla yola çıkan site sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel ve teknolojik değişikliklerle mesleklerin de değişeceğine değindi. Listede 2020'de en çok kazandıracak mesleklere yer verildi. İşte kimi henüz olmayan, kimi ise bildiğimiz ve gelecekte popüler olacak o meslekler...

14.06.2019 07:14 - Son Güncelleme: 14.06.2019 07:14
2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu!İşte geleceğin en popüler meslekleri...

Trade-schools 2020 yılında popüler olacak meslekleri ele aldı. İyi bir kariyere sahip olmak ve çok para kazanmak için hangi meslekleri seçmeliyiz? İşte 2020'de çok kazandıracak meslekler!

Henüz Olmayan Meslekler

51- Aktarım Uzmanı

50- Android Danışmanı

2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu!İşte geleceğin en popüler meslekleri...

49- Soyu tükenmiş türler uzmanı

48- Depolama Operatörü

2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu!İşte geleceğin en popüler meslekleri...

47- Uzay Hemşiresi veya Hekim

46- Uzay Turizm Rehberi

2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu!İşte geleceğin en popüler meslekleri...

45- Robotik veya Holografik Avatar Tasarımcısı

44- Cyborg Tasarımcısı (Cyborg= kurgusal karakter)

2020 yılında en çok para kazandıracak meslekler belli oldu!İşte geleceğin en popüler meslekleri...

43- Hyper-Akıllı Taşımacılık Mühendisi

42- Cenaze Direktörlüğü

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