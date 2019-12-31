2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi
Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 15.00'te noter huzurunda başlayan çekilişlerde 80 milyon TL'yi kazanan numaralar belli oldu. Sonuçlara göre ikramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları...
31.12.2019 21:09
- Son Güncelleme: 31.12.2019 21:09
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