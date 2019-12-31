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2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 15.00'te noter huzurunda başlayan çekilişlerde 80 milyon TL'yi kazanan numaralar belli oldu. Sonuçlara göre ikramiye dörde bölündü. Biletler İstanbul, Gaziantep, Bursa ve İzmir'de satıldı. Peki, çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları...

31.12.2019 21:09 - Son Güncelleme: 31.12.2019 21:09
2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı.

2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

Bu nedenle özellikle şu saatlerde vatandaşlar 80 milyon TL'lik ikramiyeyi hangi numaraların kazandığı merak ediliyor.

2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

İKRAMİYE DÖRDÜ BÖLÜNDÜ

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi

8 MİLYONLUK İKRAMİYEYİ HANGİ NUMARA KAZANDI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

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