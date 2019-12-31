Yerli otomobil almak isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobili tanıttığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek.

31.12.2019 16:32 - Son Güncelleme: 31.12.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





