GaleriEkonomi

Yerli otomobil almak isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobili tanıttığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden toplanması için çalışma başlatıldı. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler TOBB'un bünyesinde yapılacak talep toplamada ön ödeme için 30-40 bin TL toplanması planlanıyor. Birlik odalara yazı gönderecek.

31.12.2019 16:32 - Son Güncelleme: 31.12.2019 16:40
Yerli otomobil isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Sabah'ın haberine göre; iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

Yerli otomobil isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek.

Yerli otomobil isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak. Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

Yerli otomobil isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

TOBB YAZI GÖNDERECEK
TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi. 81 il, 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan TOBB'un devreye girmesiyle işler hızlanacak. Ön ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirlenmesi bekleniyor.

Yerli otomobil isteyenler dikkat: Talep toplama başladı! İşte ön ödeme tutarı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu'nun her yerinden gelen yerli otomobil alım talepleri nedeniyle başlatılacak ön alım kampanyasının, yerli ve milli otomobile destek olacağını söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Mlli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? Büyük ikramiye ile neler alınabilir?
Mlli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? Büyük ikramiye ile neler alınabilir?