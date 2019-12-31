GaleriEkonomi

2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango'da büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 31 Aralık yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi...

31.12.2019 22:47 - Son Güncelleme: 31.12.2019 23:07
2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi
2020 yılbaşı Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 2020 MPİ kazanan numaraların listesi