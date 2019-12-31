2020 yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi belli oldu! MPİ 31 Aralık hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 2020 yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango'da büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İşte Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen 31 Aralık yılbaşı Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi...

31.12.2019 22:47 - Son Güncelleme: 31.12.2019 23:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





