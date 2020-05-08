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2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır? Migros'tan 1000 kişilik yeni personel alım şartları nedir?

Ülkemizin parekende mağazacılık alanındaki en önemli firmaları arasında yer almakta olan Migros Ticaret Anonim Şirketi her sene ciddi yatırımlar gerçekleştirmekte ve personel kadrosunu da güçlendirmektedir. Buna göre corona virüsü sebebi ile sanal market alışverişlerine yetişmekte zorlanan Migros 10 gün gibi kısa bir sürede toplam 2200 kişiye iş verdi. İş alanlarındaki büyüme oranını artırmakta olan Migros bunla yetinmeyerek 1000 personel alımı yapacağını duyurdu ve adayların halen başvuruları alınmaya devam ediyor. Peki Migros 1000 personel alımında müracaatlar nasıl yapılacak?

08.05.2020 23:05 - Son Güncelleme: 08.05.2020 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





