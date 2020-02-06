İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir süre önce Türkiye'nin nüfusunu açıklamıştı. Türkiye'nin en kalabalık ili yine değişmemiş ve İstanbul olmuştu. Peki İstanbul'un nüfusu? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık bazı ilçelerinin nüfusunun toplamı, pek çok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.
Adalar en az nüfusa sahip İstanbul ilçesi oldu. Toplam nüfusu: 15.238
Montserrat'ta 6 bine çıkıyor. Sealand'ın nüfusu 27, Pitcairn Adaları'nın 56, Vatikan'ın 842, Tokelau'nun 1,100, Niue'nin 1.500, Falkland Adaları'nın 3 bin, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha'da nüfus 4 bin kişiyken, Tuvalu ve Nauru da Adalardan daha az nüfusa sahip yerlerden. Nüfusu 10 bin. Anguilla'da da nüfus 15,094.
Hemen ardından ise Şile geliyor. Toplam nüfusu: 37.692
Şile'nin nüfusundan daha az olan ülkeler de yok değil. San Marino bunlardan biri. Ülkenin toplam nüfusu, 34.590.
Şile'den daha az nüfusa sahip diğer ülkeler ise 20 binle Palau, 24,600'le Cook Adaları, 28 bin 213'le Virjin Adaları, 29,441'le Cebelitarık, 35 binle Monako, 37,429'la Sint Maarten, 40 bin 357'yle Turks ve Caicos Adaları, 48,596'yla Faroe Adaları şeklinde sıralanıyor.
Lihtenştayn için de durum aynı. İstanbul'un birçok ilçesinin gerisinde toplam 38.378 kişilik nüfusa sahip.