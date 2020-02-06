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İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir süre önce Türkiye'nin nüfusunu açıklamıştı. Türkiye'nin en kalabalık ili yine değişmemiş ve İstanbul olmuştu. Peki İstanbul'un nüfusu? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK verilerine göre İstanbul'un en kalabalık bazı ilçelerinin nüfusunun toplamı, pek çok ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

06.02.2020 09:41 - Son Güncelleme: 06.02.2020 09:55
İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

TÜİK ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak, 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. 39 ilçeli kentin en kalabalık 10 ilçesinin nüfus toplamı ise 6 milyon 597 bin 426 olarak verilere yansıdı.

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İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

Adalar en az nüfusa sahip İstanbul ilçesi oldu. Toplam nüfusu: 15.238

Montserrat'ta 6 bine çıkıyor. Sealand'ın nüfusu 27, Pitcairn Adaları'nın 56, Vatikan'ın 842, Tokelau'nun 1,100, Niue'nin 1.500, Falkland Adaları'nın 3 bin, Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha'da nüfus 4 bin kişiyken, Tuvalu ve Nauru da Adalardan daha az nüfusa sahip yerlerden. Nüfusu 10 bin. Anguilla'da da nüfus 15,094.

İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

Hemen ardından ise Şile geliyor. Toplam nüfusu: 37.692

Şile'nin nüfusundan daha az olan ülkeler de yok değil. San Marino bunlardan biri. Ülkenin toplam nüfusu, 34.590.

Şile'den daha az nüfusa sahip diğer ülkeler ise 20 binle Palau, 24,600'le Cook Adaları, 28 bin 213'le Virjin Adaları, 29,441'le Cebelitarık, 35 binle Monako, 37,429'la Sint Maarten, 40 bin 357'yle Turks ve Caicos Adaları, 48,596'yla Faroe Adaları şeklinde sıralanıyor.

Lihtenştayn için de durum aynı. İstanbul'un birçok ilçesinin gerisinde toplam 38.378 kişilik nüfusa sahip.

İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

En az nüfusa sahip ilçelerin arasında Çatalca da bulunuyor. Toplam nüfusu: 73.718

Andorra Çatalca'dan çok az farkla 76.177 nüfusa sahip.

İlçe: Beşiktaş, Toplam Nüfusu: 182.649

İlçe: Silivri, Toplam Nüfusu: 193.680

İstanbul'un nüfusu kaç? İstanbul'un en kalabalık ilçesi hangisi? TÜİK açıkladı...

İlçe: Bakırköy, Toplam Nüfusu: 229.239

İlçe: Beyoğlu, Toplam Nüfusu: 233.323

İlçe: Beykoz, Toplam Nüfusu: 248.260

İlçe: Büyükçekmece, Toplam Nüfusu: 254.103

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