2020 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK emeklisi zam oranı belli oldu mu?

Ancak temmuz ayından bu yana enflasyon oranlarında artış devam etti. Bu artış da emeklilerin maaşına zam olarak yansıyacak. Milyonlarca SSK emeklisi bu oranın ne kadar olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Emeklilerin en çok sorduğu soruların başında ise, "2020 emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşım ne kadar olacak?" soruları geliyor. Biz de takvim.com.tr olarak 2020 yılında emekliye yapılacak muhtemel zammı sizin için hesapladık.