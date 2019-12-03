2020 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK emeklisi zam oranı belli oldu mu?
Milyonlarca emekli Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözünü zam haberlerine çevirdi. Emekli zammıyla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilerin zam hesabı enflasyon oranına göre yapılıyor. TÜİK'in bugün açıkladığı 2019 Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte emeklilerin zam oranı da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki 2020 emekli zammı ne kadar olacak? 2020 emekli zam oranı belli oldu mu? Hangi emekli ne kadar zam alacak? 2020 emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emekliye yapılacak zam ile ilgili son gelişmeler...
Ancak temmuz ayından bu yana enflasyon oranlarında artış devam etti. Bu artış da emeklilerin maaşına zam olarak yansıyacak. Milyonlarca SSK emeklisi bu oranın ne kadar olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Emeklilerin en çok sorduğu soruların başında ise, "2020 emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşım ne kadar olacak?" soruları geliyor. Biz de takvim.com.tr olarak 2020 yılında emekliye yapılacak muhtemel zammı sizin için hesapladık.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK bugün 2019 Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. Açıklanan rakama göre enflasyon artışının kasım ayında yüzde 0,38 olarak hesaplandığı belirtildi. Bu artışla birlikte Ocak-Kasım ayları arasındaki enflasyon oranı yüzde 11,01 oldu. Yani Ocak-Haziran aylarındaki yüzde 5,01'lik artış bu rakamdan çıkarılınca; Temmuz-Kasım ayları arasındaki enflasyon oranı yüzde 6,00 olmuş oldu.